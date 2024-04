Santa Maria Nuova, lite ai giardini: accoltellato un 13enne

SANTA MARIA NUOVA – Una banale lite tra ragazzi, nel pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando nel corso del diverbio è spuntato un coltello.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Jesi intervenuti insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza della Potes di Filottrano, sembra che il diverbio sia scoppiato poco dopo le 17 nei giardini pubblici della frazione Collina.

Un gruppetto di ragazzi, almeno quattro-cinque persone, avrebbe iniziato a litigare poi sarebbe spuntato un coltello. Uno dei ragazzi ha sferrato un fendente in direzione di un ragazzo di appena 13 anni di origini africane, ferendolo all’addome. Solo quando il ragazzino si è accasciato a terra sanguinante il gruppo è scappato via, a piedi, dileguandosi. Ma quelle grida hanno attirato l’attenzione delle persone presenti al vicino circolo ricreativo, che hanno allertato il 112. In un primo momento, il ferito avrebbe detto di essere caduto su un vetro e di essersi tagliato; una versione che non ha trovato alcun riscontro dal sopralluogo eseguito dai militari nei giardini né dal tipo di ferita riportata non compatibile con quella che si sarebbe potuto procurare con una caduta accidentale.

Solo in un secondo momento, ancora spaventato e dolorante, il 13enne avrebbe ammesso di essere stato accoltellato da un coetaneo durante una lite. Il ragazzo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso e dove si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi, non è in pericolo di vita. I militari della Compagnia di Jesi hanno avviato le indagini.