Rosora, cane investito e lasciato morire: l’automobilista si allontana

ROSORA – Investe un cane lungo la strada provinciale Sp40, alle porte di Rosora, poi si allontana. Senza fermarsi a controllare, senza chiamare un veterinario, come se nulla fosse. Lo ha lasciato lì, sul ciglio della strada, a spirare per le ferite riportate nell’urto.



Una sola volta basterebbe già a indignarsi e arrabbiarsi, ma purtroppo, quanto accaduto martedì sera (26 agosto) non è un episodio isolato. Oltretutto, il dramma – perché di questo si tratta per la sua padrona – è accaduto nella Giornata Mondiale del Cane, istituita per riflettere sul ruolo importantissimo dei nostri amici a quattro zampe nella nostra vita e su come meglio dovremmo prendercene cura. Nel giorno dedicato ai nostri cuccioli, una donna è stata costretta ad andare a cercare il suo cane che non rientrava a casa e, forse avvisata da chi la conosce, trovarlo poco dopo, morto, investito a bordo strada.



Inciviltà è davvero poco, per chi ha travolto la bestiola lasciandola di proposito lì, morente. La padrona potrà sporgere denuncia contro ignoti per rintracciare, magari tramite le telecamere del paese, il responsabile che non fermandosi e non chiamando i soccorsi tramite il numero unico 112, avrebbe commesso una violazione del nuovo Codice della Strada sugli investimenti di animali con omissione di soccorso e potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria. Condizionale d’obbligo, potrebbe non essersene accorto. Saranno le autorità competenti, eventualmente, a stabilirlo. Ma sembra che lungo la Sp40 gli investimenti di animali siano frequenti, specie di gatti.

Un richiamo alla prudenza è dunque d’obbligo, ma anche alla responsabilità e al senso di civiltà: gli incidenti possono accadere, ma è fondamentale attivare i soccorsi anche se l’animale urtato è scappato.