JESI – Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo plaude al lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Jesi all’indomani dell’individuazione dei due rapinatori che venerdì pomeriggio hanno assaltato il supermercato Coal di piazza Vesalio, la tabaccheria di via delle Nazioni e la farmacia Colle Paradiso. Il primo cittadino ha espresso al Comandante Elpidio Balsamo le congratulazioni per aver identificato e tratto in arresto rapidamente l’uomo resosi protagonista sabato scorso di tre tentativi di rapina in rapida successione e, con lui, denunciato anche il complice.

«Complimenti all’Arma – sottolinea il sindaco – per aver risolto in pochissimo tempo un caso che aveva destato un legittimo allarme sociale in una comunità, come la nostra, certamente non abituata a episodi del genere. E mi piace sottolineare che questo risultato è stato reso possibile anche grazie alle testimonianze dei cittadini, in particolare di coloro che sono state vittime delle tentate rapine, a dimostrazione del fatto che questo è un territorio dove c’è grande collaborazione con le forze dell’ordine».

La stessa collaborazione che ha permesso ai Carabinieri di risalire anche alla banda di bulli dei giardini pubblici responsabile dell’inqualificabile aggressione a due ragazzi. «Due episodi certamente diversi tra loro, ma che hanno come comune denominatore da una parte l’efficacia investigativa delle forze dell’ordine, dall’altra il supporto dei cittadini nell’identificazione dei responsabili», aggiunge il sindaco che con l’occasione ha anche ricordato l’attenzione che l’Amministrazione comunale ha inteso porre contro fenomeni di illegalità, dotando la Polizia locale di nuove strumentazioni per l’attività di propria competenza e concorrendo al bando per dotarsi di sistemi di videosorveglianza agli ingressi della città. «Iniziative queste – ha aggiunto il primo cittadino -nell’ottica di una prevenzione che può essere rafforzata proprio grazie all’ausilio di tecnologie innovative che sono certamente di importante supporto a chi è deputato a garantire sicurezza e rispetto delle regole nell’ottica di una civile e solidale convivenza».