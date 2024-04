Paura a Jesi, a fuoco il tetto in legno di una palazzina

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti, oggi, 2 aprile, alle ore 15:30 circa a Jesi in via Lotto per l’incendio di un tetto in legno di un edificio in ristrutturazione.

Sul posto le squadre di Jesi e Arcevia, con due autobotti e con l’ausilio dell’autoscala: così le fiamme rosse hanno spento l’incendio e messo la zona in sicurezza. Le persone residenti hanno potuto far rientro nell’appartamento in quanto il tetto è stato isolato dal resto della casa in attesa della nuova copertura.