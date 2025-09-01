Jesi: la città e il Palio di San Floriano in lacrime per Valerio Rango

JESI – Una comunità intera in lacrime per la scomparsa di Valerio Rango, che ha lasciato questa terra a soli 30 anni. Sconfitto da una malattia contro cui lottava da un po’ di tempo, Valerio si è spento ieri (31 agosto) all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era ricoverato. Lascia nel dolore la moglie Elisa, i genitori Massimo e Moira, il fratello don Federico parroco a Monsano.

«Innamorato della vita e circondato dall’affetto ci ha salutati – scrive la famiglia nel necrologio – stretti nella speranza della Resurrezione e certi che questo sia un arrivederci…».



Valerio lascia i parenti e tantissimi amici, tra cui i figuranti dell’Ente Palio di San Floriano associazione di cui ha fatto parte come tamburino. Proprio l’Ente Palio ha voluto ricordare Valerio con parole cariche di commozione. «L’Ente Palio San Floriano si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia Rango per la scomparsa di Valerio che per anni ha fatto parte della nostra associazione con dedizione e spirito di volontariato. Il suo impegno e il suo sorriso rimarranno sempre nei nostri ricordi e nella storia del Palio. A tutta la famiglia, da sempre vicina e parte integrante della nostra realtà, giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutta l’associazione».



La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato David-Icof di via Salvemini e sarà aperta già da oggi pomeriggio alle 16 per una visita e un abbraccio ai suoi cari. I funerali saranno celebrati domani (martedì 2 settembre) alle ore 16 nella chiesa di San Giuseppe, poi la salma sarà tumulata al cimitero comunale di Jesi. La famiglia ha voluto ricordare Valerio con una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia e al fratello.