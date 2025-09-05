Jesi, lutto in tutta la Vallesina: si è spenta Anna Virginia Vincenzoni

Lascia i figli Alessandro e Francesca, e i nipoti Mattia, Giada e Nicola. Nella chiesa Regina della Pace di Jesi l'ultimo saluto

JESI – È una notizia tristissima e sta rimbalzando in tutta la Vallesina tra dolore, sconcerto e incredulità. Questa mattina, 5 settembre, all’ospedale Carlo Urbani di Jesi si è spenta Anna Virginia Vincenzoni, storica fotografa amatoriale del giornale diocesano “Voce della Vallesina”.

Ex impiegata amministrativa alla segreteria del Laboratorio analisi dell’ospedale di Jesi, è stata dal 1990 al 1995 coordinatrice responsabile dei servizi sociali e disabili presso l’Associazione dei Comuni nella sede di Jesi. Dopo la pensione si era dedicata alla sua passione, la fotografia. Simpatica fotografa amatoriale, per tantissimi anni ha raccontato la città e i suoi cambiamenti sulle pagine di “Voce della Vallesina” collaborando fianco a fianco con il compianto direttore Giuseppe Luconi.

Attenta alle dinamiche politiche e sociali della città, si era candidata nel 2017 come consigliera comunale, poi nel 2020 aveva rilanciato tentando la candidatura come consigliera regionale nelle fila del partito democratico.

Autrice di vari libri su Jesi, è rimasta nel cuore di tantissime persone per la sua genuinità, per la gentilezza e la spiccata simpatia. Anna era un personaggio, quando aveva lasciato la città di Jesi per trasferirsi alle porte di Cupramontana, la sua assenza si sentiva eccome, ma ha continuato a mantenere un legame fortissimo con Jesi.

La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato di Bondoni, da domani alle 15 sarà possibile fare una visita e portare un abbraccio ai figli Alessandro e Francesca, ai nipoti Mattia, Giada e Nicola. I funerali saranno celebrati lunedì 8 settembre alle 15.30 nella chiesa Regina della Pace di Jesi, poi il feretro proseguirà per il crematorio.