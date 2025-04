Monte San Vito, lavoratore “in nero”: nei guai gommista

JESI – Gommista nei guai per lavoro “in nero”. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona, nel corso delle attività ispettive finalizzate a contrastare l’impiego di manodopera in nero e a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, hanno effettuato un controllo presso un gommista di Monte San Vito.

Lavoro, controlli a Monte San Vito

L’ispezione, condotta di concerto con i colleghi della locale Stazione carabinieri, ha riguardato non solo il rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza dei macchinari utilizzati e la posizione di impiego dei lavoratori della ditta ma anche altri aspetti non meno rilevanti, quale ad esempio il rispetto delle previsioni dello statuto dei lavoratori in tema di videosorveglianza.

Le attività hanno quindi portato al deferimento all’A.G. del titolare della ditta. Questo per non aver sottoposto i macchinari ai controlli e alle manutenzioni periodiche previste, per non aver aggiornato le valutazioni dei rischi aziendali e per aver installato impianti di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, in violazione dell’art. 4 dello statuto in materia di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Lo stesso è stato inoltre sanzionato per aver occupato “in nero” un lavoratore di nazionalità italiana su 4 impiegati, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero. Sono state quindi elevate sanzioni e ammende per circa 6.000 euro.