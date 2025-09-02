Monte San Vito, evade dai domiciliari per l’aperitivo: condotto in carcere 33enne

L’uomo, che stava scontando una condanna in regime domiciliare, in pochi giorni è stato sorpreso dai carabinieri due volte lontano da casa. Il fatto a Monte San Vito

MONTE SAN VITO – Evade dai domiciliari per consumare un aperitivo. Arrestato e condotto in carcere a Montacuto. L’uomo, che stava scontando una condanna in regime domiciliare, in pochi giorni è stato sorpreso dai Carabinieri per ben due volte lontano da casa.

Il fatto

Nella serata di ieri, primo settembre, i Carabinieri della Stazione di Monte San Vito e della Radiomobile di Jesi hanno arrestato un 33enne pregiudicato, originario di Ancona, dando esecuzione a un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona.

L’uomo, condannato a 8 mesi di reclusione per danneggiamento aggravato commesso ad agosto del 2021 a Filottrano, dallo scorso 16 agosto stava scontando la pena in regime alternativo nel proprio domicilio di Monte San Vito.

Da quella data, tuttavia, per ben due volte era stato trovato all’esterno del luogo di detenzione, prima dai Carabinieri della locale Stazione (il 25 agosto) e poi dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Jesi (il 27 agosto). In quest’ultima occasione, in particolare, il condannato era stato controllato nella tarda mattinata in un bar del centro di Jesi, mentre consumava l’aperitivo in compagnia di una conoscente, nonostante fosse autorizzato ad uscire di casa solo per esigenze terapeutiche ed esclusivamente nella fascia oraria del primo mattino.

Nei confronti dell’individuo, proprio a seguito delle segnalazioni scaturite nei due casi di evasione riscontrati dai militari dell’Arma, il Tribunale di Sorveglianza dorico ha disposto con decreto la sospensione cautelare della misura alternativa e l’applicazione della detenzione carceraria. L’uomo è stato condotto a Montacuto.