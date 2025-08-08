Monte Roberto: pickup rubato in Vallesina ritrovato ad Avellino

MONTE ROBERTO – Lo avevano rubato lo scorso giugno da un’azienda agricola situata a Pianello Vallesina, usandolo per caricare 90 metri di cavi di rame prelevati dalla stessa azienda e utilizzati per collegare gli impianti fotovoltaici. E se il rame era stato recuperato dalla Polstrada l’11 luglio scorso, grazie a quel colpo di fortuna che aiuta il bene e manda in panne il furgone con la refurtiva in piena autostrada A14, ora anche il pickup color sabbia di proprietà dell’imprenditore Claudio Cesaroni è stato ritrovato.

Le forze di polizia lo hanno rinvenuto ad Avellino, nascosto in un vecchio capanno adibito a rimessa per mezzi rubati, insieme ad altre auto della stessa provenienza. Ovviamente il titolare non ne può ancora rientrare in possesso, né è dato sapere le condizioni in cui versa poiché il mezzo è sotto sequestro per le analisi del caso, ma sembra che i pezzi del puzzle si stiano lentamente ricomponendo. Ora è caccia alla banda dell’oro rosso. Sembra che nel capanno non vi fosse solo il pickup ma anche altre auto e mezzi, tutti di provenienza furtiva. Ora gli inquirenti dovranno analizzarli e cercare tracce utili a dare un nome e un volto ai banditi.