‘Miracolo’ sui binari a Castelbellino: uomo travolto dal treno sopravvive e scappa

CASTELBELLINO – Una vicenda che ha dell’incredibile è accaduta ieri pomeriggio, martedì 5 agosto, lungo la ferrovia nel tratto a ridosso della stazione di Pantiere di Castelbellino. Erano le 13,13 quando il macchinista del treno regionale 4152 Roma-Ancona lancia l’S.O.S. alla sala operativa, segnalando di aver appena visto a qualche centinaio di metri un uomo stendersi sui binari. Un tentativo di suicidio. Vengono subito attivate tutte le procedure di emergenza e il macchinista tenta il tutto per tutto per cercare di evitare l’impatto. Suona il fischio di emergenza più volte, ma quell’uomo resta immobile steso sui binari come se non gli importasse. Evidentemente intenzionato a farla finita, l’uomo ha atteso il passaggio del convoglio che, nonostante il tentativo di frenata lo ha travolto. Il macchinista tuttavia non ha udito l’impatto sordo e tremendo con la persona e insospettitosi, dopo aver fermato il treno a circa 400 metri, ha raggiunto il retrotreno del convoglio per sincerarsi della tragedia.

Proprio in quel momento, ha visto sbucare da sotto il treno prima le gambe poi il busto di quell’uomo che doveva essere morto nell’investimento. Trasalito, il macchinista se l’è trovato davanti: in piedi, vigile, sano e salvo. «Sto bene, non mi serve niente» ha detto l’aspirante suicida, prima di allontanarsi scappando a gambe levate per le campagne.

In quella situazione che ha dell’incredibile erano già state attivate tutte le procedure in caso di investimento su binari, pertanto il convoglio è rimasto fermo alcune ore con evidenti disagi per i passeggeri che sono stati recuperati da un autobus della Conerobus e trasferiti fino alla stazione di Ancona. Sono in corso indagini della Polfer di Falconara e dei carabinieri della Compagnia di Jesi per rintracciare l’aspirante suicida e soprattutto per capire come sia stato possibile sopravvivere al passaggio del treno.