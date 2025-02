Maiolati Spontini, il nonnino detective mette in fuga i ladri 

MAIOLATI SPONTINI – Raid ladreschi un po’ in tutta la Vallesina, ma la zona più bersagliata sembra essere Moie di Maiolati Spontini, dove nella giornata di venerdì è stato messo a segno un furto in appartamento in pieno giorno, in via Gramsci, mentre un secondo colpo non è andato a segno grazie alla prontezza di un anziano che, improvvisandosi detective, sentendo dei rumori da scasso ha subito chiamato i carabinieri.

I ladri infatti stavano tentando di scassinare il portone di una palazzina di via Leopardi, usando arnesi da scasso. Il pensionato – 80enne ma ancora arzillo – insospettito da quei rumori ha chiamato il 112. Così i banditi sono stati messi in fuga e sono stati costretti ad andarsene a bocca asciutta.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della locale Stazione che dovranno stabilire se si tratti di banditi occasionali o di una banda in azione nello stesso territorio da diverse settimane: infatti a inizio mese sono state visitate abitazioni in via Brodolini, Cavour e via d’Ariosto, via Manzoni e nelle aree rurali. Per lo più il bottino è in gioielli e denaro. Forse si tratta delle stesse persone. Altre segnalazioni di furti anche da Rosora e Staffolo. Indagini in corso.