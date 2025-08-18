MAIOLATI SPONTINI – Una sgassata, un boato nella notte e il crepitio di una vetrata in frantumi. Sono le 3 quando i residenti della centralissima via Risorgimento vengono svegliati di soprassalto, ma non fanno in tempo a rendersi conto di cosa è successo che il commando di banditi è già in fuga con un ingente bottino di oro e preziosi. Presa d’assalto nella notte tra domenica e ieri la “Gioielleria Santarelli”, storica attività a conduzione familiare al centro di Moie.

In azione una banda di professionisti, almeno quattro-cinque persone a volto travisato che hanno lanciato una Alfa Romeo Giulietta bianca in retromarcia e a tutta velocità contro le vetrate della gioielleria, sfondandole. In appena 3 minuti hanno ripulito le vetrine, portando via tutti i gioielli e l’oro sugli espositori e all’interno. Un bottino che, secondo una primissima stima, si aggira sui 200mila euro, ma il danno alla famiglia Santarelli è molto più ingente, visto che le vetrine del negozio sono andate completamente in frantumi. L’azione criminale è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza del negozio, ora in mano ai Carabinieri della Compagnia di Jesi che sta conducendo le indagini.

Maiolati Spontini, allarme sicurezza: spaccata alla gioielleria Santarelli, bottino di oltre 200mila euro Maiolati Spontini, allarme sicurezza: spaccata alla gioielleria Santarelli, bottino di oltre 200mila euro

A Moie c’è paura, ed è allarme sicurezza. I banditi hanno chiaramente sfidato le forze dell’ordine, visto che la gioielleria è in pieno centro e vicinissima alla caserma dei Carabinieri. I banditi sapevano come muoversi, quando entrare in azione e come. Tre minuti, esattamente come il colpo messo a segno il 21 luglio scorso alla gioielleria Bartolucci, anche in quel caso un’attività situata lungo la via principale (corso Matteotti a Chiaravalle).

Stesse modalità, stesse tempistiche che lasciano aperti molti interrogativi. E stesso choc per i titolari cui il sindaco Tiziano Consoli è andato a portare vicinanza e solidarietà da parte della collettività. «Ho voluto mostrare vicinanza alla famiglia da parte mia, delle istituzioni e della comunità – ha detto Consoli – fatti gravi come questi non possono accadere in una piccola realtà come la nostra. Contatterò il Prefetto per avere un confronto affinché si possa incrementare la vigilanza e quindi la prevenzione verso episodi criminosi come quello che ha segnato il paese stanotte».