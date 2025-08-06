Jesi, addio a Ennio Giuliani: storico segretario, per anni è stato la Jesina

Da decenni è stato molto più di un segretario o un dirigente per la società leoncella. Ennio è a tutti gli effetti stato la Jesina: punto fermo per tutte le proprietà e le gestioni succedutesi alla guida del club dagli anni '90 in avanti

JESI – Addio a Ennio Giuliani, storico segretario della Jesina Calcio, venuto a mancare poche ore fa all’ospedale regionale di Torrette, dove si trovava ricoverato nelle ultime settimane. Giuliani, 71 anni, da decenni è stato molto più di un segretario o un dirigente per la società leoncella. Ennio è a tutti gli effetti stato la Jesina: punto fermo per tutte le proprietà e le gestioni succedutesi alla guida del club dagli anni ’90 in avanti, un riferimento unico e fondamentale, affidabile e responsabile nel suo lavoro che era passione per i colori biancorossi. Una sicurezza anche quando tutto il resto intorno a lui, nelle varie vicissitudini affrontate dalla Jesina nei decenni, sembrava invece un incomprensibile caos. Ed è praticamente impossibile oggi, davanti alla notizia, riuscire a immaginare di entrare allo stadio Carotti e di non trovarlo nella segreteria in fondo al corridoio degli spogliatoi, alle prese con tesseramenti, trasferimenti, comunicati o provvedimenti ufficiali di cui prendere atto, carte o trasferte da preparare. Con un occhio all’allenamento della prima squadra e l’altro a tutte le mille, grandi e piccole, incombenze quotidiane che una stagione sportiva, dai piccoli del settore giovanile ai senior, richiede.

«La Jesina – è il saluto della società leoncella – piange la scomparsa di Ennio Giuliani, storico segretario di questa società. È stata una figura fondamentale, ha dato un contributo costante e quotidiano per questi colori, si è contraddistinto per la sua umanità e disponibilità. Memoria storica della Jesina, rimarrà sempre nei nostri ricordi. Ci uniamo al dolore della famiglia facendo le più sentite condoglianze».

A ritrarne a perfezione la figura, è un ex socio della Jesina come Simone Petrini: «É venuto a mancare il grande Ennio Giuliani, per me un punto di riferimento nella Jesina. Sempre pacato sempre silenzioso, aspettava il parere di tutti, poi diceva la sua ed era la soluzione ai problemi. Ma non prevalicava mai nessuno». Neo presidente onorario leoncello, Osvaldo Presti ricorda: «Ciao Ennio, quanto mi mancheranno le lunghe chiacchierate che facevamo nel tuo ufficio. Sapevi tutto del mondo del calcio e mi hai insegnato tanto. Riposa in pace caro amico mio.

Il saluto a Ennio Giuliani sarà possibile a partire da domani, 7 agosto, alle 16,30 alla Casa funeraria Santarelli di Monsano. La cerimonia funebre sabato mattina 9 agosto alle 9,30 alla chiesa di San Francesco di Assisi. Al termine, l’ultimo passaggio di Ennio al vicino stadio Carotti, prima della cremazione e della tumulazione delle ceneri al cimitero di San Marcello.