Jesi, ladri alla Fattoria dei Sogni: portati via animali con disabilità

JESI – Ladri senza scrupoli e anche senza cuore hanno portato via un tesoro immenso, gli animali della “Fattoria dei Sogni”, a Jesi.

Ignoti sono entrati in azione nottetempo ai danni della fattoria inclusiva ideata e gestita da Selena Abatelli in via Pieralisi, alle porte della città. Un luogo dove non ci sono certo soldi o preziosi, ma solo animali che hanno trovato una famiglia, una dimensione, uno spazio speciale tutto per loro.

Dopo aver rotto il lucchetto, hanno sedato i cani. A essere portati via, dopo un’effrazione, sono stati infatti pappagalli e due pecore, animali affetti da disabilità che non hanno un valore commerciale ma che ne hanno uno immenso a livello affettivo per Selena Abatelli e i suoi collaboratori. È proprio lei, addolorata e preoccupata, a lanciare l’allarme sui social e chiedere aiuto per ritrovarli. «Non ci sono parole – esordisce, sconcertata dall’accaduto –, alla Fattoria dei Sogni ci sono stati i ladri. Si sono portati via il nostro pappagallo Sole, tutte le Calopsite (pappagalline della famiglia dei Cacatuidi, unica specie appartenente al genere Nymphicus, ndr) e le due pecore Macchia e Neve. Sono tutti animali con disabilità – sottolinea, come a smuovere a pietà chi si è reso responsabile del deprecabile gesto -, non valgono niente economicamente, ma tanto sentimentalmente per noi. Vi prego aiutateci a ritrovarli. Non mi importa dei danni che hanno fatto, le cose materiali si aggiustano. Ma ora loro saranno terrorizzati spaventati. Aiutateci a ritrovarli». La preoccupazione di Selena è proprio per gli animali.