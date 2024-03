Jesi, al volante con machete e pugnale nascosti sotto al sedile

L'automobilista, un 56enne italiano, transitava al volante della sua auto in zona Porta Valle quando è stato fermato dai Carabinieri di Jesi

JESI – Viaggiava al volante della sua auto con un grosso machete e un pugnale nascosti sotto al sedile. Ma è stato fermato per un controllo stradale dai Carabinieri della Compagnia di Jesi, che gli hanno trovato le armi bianche e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di strumenti atti a offendere.

E’ successo venerdì sera 15 marzo, verso le 20 in piazzale dei Partigiani, nel quartiere Porta Valle. All’alt intimato alla vettura dall’Aliquota Radiomobile, l’automobilista ha iniziato a dare segni di disagio e di irrequietezza, come se stesse nascondendo qualcosa. A quel punto, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Sotto al sedile del conducente i militari hanno rinvenuto un machete con lama della lunghezza di 39 centimetri e un pugnale con lama di 10 centimetri. Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro probatorio, mentre l’uomo (un 56enne italiano) è stato dunque identificato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I controlli dei Carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni con particolare attenzione nel weekend e nelle zone di maggiore affluenza di mezzi e persone.