Jesi, violento incendio distrugge la bocciofila Erbarella

JESI – Un violento incendio si è sprigionato questa notte poco dopo la mezzanotte alla società bocciofila Erbarella di via Ravagli. Sono stati i residenti del quartiere a lanciare l’allarme al 112 dopo aver sentito degli scoppi provenire dalla copertura della struttura, che è interamente in legno.

Le fiamme proprio per il materiale di cui è realizzata la bocciofila, si sono propagate con estrema velocità, provocando danni ingentissimi. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco: un’autobotte da Jesi, e l’Aps sempre dal distaccamento di via Gallodoro e un terzo mezzo dal comando di Arcevia. I pompieri hanno lavorato duramente fino alle quattro per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni si sono prolungate per via della necessità di smassamento dei materiali lignei, affinché non vi fossero ulteriori focolai che potessero alimentare di nuovo le fiamme.

La Bocciofila Erbarella a Jesi

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Jesi per le indagini del caso. Non si sono registrati ovviamente feriti essendo il circolo chiuso a quell’ora, né le abitazioni vicine hanno risentito dei danni da fumo e da calore. Secondo i primi riscontri, sembra che non vi siano stati segni di effrazione a porte e finestre, tuttavia nessuna ipotesi è al momento esclusa compresa quella del dolo anche per via della rapidissima propagazione delle fiamme. Un mezzo dei pompieri è rimasto per tutta la notte a presidiare il luogo dell’incendio, mentre questa mattina, 25 febbraio, un secondo automezzo è intervenuto per le ultime operazioni di bonifica.

Sono stati allertati anche i vigili urbani essendo la struttura di proprietà comunale e in gestione alla società ricreativa bocciofila. Le indagini sono in corso.

Il sindaco Fiordelmondo visita la bocciofila Erbarella, andata a fuoco nella notte (Foto: Comune di Jesi)

Sul posto, nella mattinata di oggi, anche il primo cittadino di Jesi Lorenzo Fiordelmondo. «Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto e a una prima analisi, pur restando aperta ogni ipotesi, non ci sarebbero elementi che facciano propendere per l’atto doloso. Ci metteremo subito al lavoro per riconsegnare alla città e al quartiere questo importante presidio di socialità», ha detto il sindaco.