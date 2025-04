Jesi: videosorveglianza abusiva e irregolarità, stangata da 2700 euro al bar

JESI – Video sorveglianza abusiva, senza la necessaria autorizzazione e poi una serie di illeciti amministrativi. Arriva una maxi multa a un bar di Jesi, controllato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale nel pomeriggio di ieri 8 aprile. Su cinque esercizi commerciali controllati, solo questo bar è stato stangato poiché all’atto del controllo i poliziotti hanno rilevatol’omessa esposizione degli orari di apertura e chiusura e l’omessa comunicazione al Suap, l’assenza dei cartelli di divieto di fumo, il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo (le ultime temperature dei frigoriferi risultavano rilevate nel 2017 e 2018), la mancata autorizzazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza. Per i cinque illeciti accertati, al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.700 euro.

Non solo locali pubblici sotto la lente d’ingrandimento dei controlli, ma anche identificazioni e controlli ai veicoli specie nelle aree più sensibili della città, tra cui via Garibaldi, via Torre, via Gramsci, la Stazione Ferroviaria, via Setificio, via Marconi, la Fermata dei Bus in Piazzale Partigiani, Corso Matteotti, via Granita, i giardini pubblici, tutto il quartiere San Giuseppe, piazzale San Savino, viale Verdi, viale della Vittoria.

Sono state effettuate identificazioni a campione continuo, perquisizioni e ispezioni. Il report dei controlli restituisce un dato di 110 identificazioni; 29 persone risultate positive ai controlli con precedenti di polizia, 5 extracomunitari. Sono 53 i veicoli controllati. Sono state eseguite 2 perquisizioni per la ricerca di stupefacenti con esito negativo ed eseguita un’ispezione (positiva) per la ricerca di droga cui è seguita una segnalazione alla Prefettura. Si tratta di un 19enne gambiano, recidivo a portare con sé la droga in tasca. Infatti già nelle settimane antecedenti per ben due volte consecutive era stato sorpreso con dell’hashish e segnalato per uso personale nonché deferito una volta anche per detenzione ai fini di spaccio. Intorno alle ore 18.30 ieri, la Volante transitando per via XXIV Maggio lo ha notato di nuovo. Sottoposto ad ispezione, è stato trovato in possesso di 1,90 grammi di hashish, occultati nella tasca destra dei jeans. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo. E’ scattata un’altra contestazione immediata e una segnalazione per uso personale alla Prefettura.

Inoltre, ha ricevuto la notifica del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Jesi per la durata di anni 3 adottato dal Questore di Ancona.