Jesi: vandali in azione allo sgambatoio del Parco del Vallato

Ignoti hanno tagliato un gazebo, rotto gli arredi lanciandoli poi al di là della siepe, hanno danneggiato tutto quello che hanno potuto. Il fatto a Jesi

JESI – Raid dei vandali all’area sgambatoio dei cani al Parco del Vallato, a ridosso del Circolo Cittadino.

Ignoti si sono introdotti all’interno della zona, seppur recintata, nella notte tra mercoledì e ieri, e hanno vandalizzato lo sgambatoio arrecando danni alle strutture, danneggiando gli arredi e spaccando tutto quello che hanno potuto.

L’area per i cani del parco del Vallato – intitolato il 1 luglio “Parco di Valeria”, in omaggio alla memoria dell’attrice jesina Valeria Moriconi – si trova a ridosso del Circolo Cittadino, è un bel progetto nato alcuni anni fa su iniziativa popolare grazie a una raccolta firme di cittadini che chiedevano uno spazio vicino al centro per far correre e scorrazzare liberamente i propri amici a quattro zampe. Uno spazio tutto loro dove farli socializzare, senza il rischio di disturbare le persone o incappare in multe.

L’area di fatto è di proprietà del Circolo cittadino ma è stata allestita dai proprietari dei cani (che vi accedono con la tessera soci) i quali di tasca propria hanno acquistato sedie, tavoli, gazebo, un’amaca, una piscina per cani, giochi, palline e ostacoli…Insomma tutto il necessario per far saltare e giocare i cagnolini ma anche rilassare i padroni. Uno spazio privato, preso di mia dai soliti ignobili. La denuncia di quanto accaduto arriva proprio da una socia dell’area, l’architetta Augusta Vecchi che è solita andare allo sgambatoio con il proprio cagnolino e ieri mattina ha trovato l’area devastata.



«Sono amareggiata, arrabbiata e indignata – ci racconta – questi delinquenti hanno distrutto tutto, devastando un’area che non solo per i residenti del quartiere ma anche per la città, era perfetta ad accogliere i cani e far rilassare i padroni. I vandali hanno danneggiato tutto, tagliato il gazebo, rotto panchine e sedie, gettato gli arredi al di là della siepe…Un vero disastro».

Quello della notte scorsa non sarebbe il primo, per giunta. «Trovare questo disastro fa male al cuore. E non è la prima volta, ignoti erano già entrati e avevano portato via degli arredi…».