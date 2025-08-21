Jesi: in tribuna un vuoto incolmabile, il mondo del basket piange Guerrina

JESI – Da oggi in tribuna ci sarà un posto vuoto incolmabile, quello che solitamente vedeva Guerrina Brunori tra le fila dei maggiori tifosi, quelli che a vedere le partite ci vanno col cuore. Tifosa affezionata della pallacanestro jesina, dall’Aurora Basket alla Basket Jesi Academy, si è spenta ieri 20 agosto dopo una lunga malattia Guerrina Brunori, 76 anni. La notizia è rimbalzata questa mattina sui social dove le società sportive le hanno tributato un saluto carico di commozione e affetto.

Guerrina lascia nel dolore i figli Marco e Alessandro Amendola, le nuore Monica e Claudia, i nipoti Matteo, Francesco, Zoe, Gabriele e Maia, tantissimi amici. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Ciccoli, in via Battistoni. Da oggi pomeriggio alle 15 si potrà fare una visita e porgere le condoglianze ai suoi famigliari. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 22 agosto) alle 16 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Al termine del rito funebre il feretro proseguirà per il crematorio, le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Tabano.

«Basket Jesi Academy piange la scomparsa di Guerrina Brunori – si legge nel saluto della società sportiva jesina – tifosa affezionata e amica della nostra società che ha chiuso gli occhi dopo una lunga malattia. Ad Alessandro e Marco l’abbraccio collettivo di tutta la società nel piacevole ricordo di una figura mite, partecipe e molto legate alle vicende del basket cittadino e della nostra squadra».