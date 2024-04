Jesi, tentata rapina al supermercato Coal: bandito armato punta la pistola al cassiere

JESI – Tentata rapina oggi pomeriggio (5 aprile) verso le 18,15 al supermercato Coal di piazza Vesalio. Un bandito solitario, col volto parzialmente travisato da passamontagna (o scaldacollo tirato su fino al naso) armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato che a quell’ora era pieno di gente. Si è rivolto all’unico cassiere presente – altri due addetti erano all’interno ma si trovavano nei reparti – che in quel momento stava facendo il conto a una cliente, e gli ha puntato la pistola in faccia. Poi, battendo col calcio della pistola sulla cassa gli ha intimato «apri, apri!». Una minaccia cui però Andrea, il coraggioso cassiere, non ha ceduto restando invece calmo e pensando all’incolumità dei tanti clienti presenti.



È proprio lui a raccontarci quei pochi minuti di grande concitazione e paura. «Me lo sono trovato davanti – racconta – voleva solo i soldi, non ha detto granché, voleva solo che aprissi la cassa. Gli ho detto “vai via”, ma continuava a battere la pistola sulla cassa… Io mi sono ritratto, facendo allontanare le due signore che erano in fila in cassa e chiedendo ai clienti presenti di non avvicinarsi all’uscita. Intanto, mentre cercavo di restare calmo, la cliente in cassa è riuscita a chiamare il 112 e allertare i carabinieri». A quel punto, il bandito solitario è scappato via. Quell’azione criminosa, durata appena pochi minuti, è stata ripresa dalle telecamere del supermercato che sono state acquisite dai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo. Il rapinatore, che indossava una tuta scura e delle scarpe da ginnastica bianche, è fuggito a piedi in una stradina adiacente al supermercato, dove lo attendeva un complice a bordo di un’auto di colore blù, ferma a motore acceso.

Tanta paura ma per fortuna tutti sono rimasti illesi. «Mi sono preoccupato per i clienti – conclude Andrea – ho temuto perché c’erano davvero molte persone, essendo l’ora di punta. Poi c’erano anche dei bambini… la cosa importante era che se ne andasse».

Il supermercato Coal non è stato l’unico obiettivo del bandito che nel corso del pomeriggio ha tentato di rapinare anche altre attività commerciali della città. I carabinieri sono sulle sue tracce.