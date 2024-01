JESI – Venti servizi straordinari di controllo del territorio, 716 persone identificate, 12 auto controllate e 50 grammi di stupefacenti sequestrati. Sono diversificati i numeri dell’attività del Commissariato di Pubblica sicurezza di Jesi per il 2023. Gli agenti, sotto il coordinamento del vice Questore Paolo Arena, hanno tracciato un bilancio dell’esito dei servizi straordinari eseguiti lo scorso anno e che si sono concentrati in particolare nelle aree considerate sensibili come il Parco del Vallato, piazzale Partigiani, i giardini pubblici di viale Cavallotti, piazzale San Savino dove si ritrovano principalmente i giovani. Ma non sono state tralasciate via Granita, via Setificio, la stazione ferroviaria, il quartiere San Giuseppe e il centro storico.

I dati.

Complessivamente sono state identificate 716 persone, contestate 27 violazioni al Codice della strada (con conseguenti sanzioni accessorie di fermo amministrativo, sequestro amministrativo, decurtazione punti patente e ritiro documenti di circolazione). Sono stati controllati 49 esercizi commerciali di cui 10 sanzionati per illeciti amministrativi; 3 sono stati anche perquisiti. Otto le ispezioni e i controlli per stupefacenti, 4 le segnalazioni alla Prefettura per consumo personale. Una persona è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento pluriaggravato e una arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati eseguiti 2 sequestri penali di un coltello a serramanico e di un manganello telescopico detenuti in aree pubbliche. Sul fronte del contrasto al consumo e allo spaccio di droga, sono stati eseguiti cinque sequestri di complessivi 54 grammi di hashish, di cui 50,50 grammi che erano destinati allo spaccio e i restanti per uso personale). I sequestri sono stati eseguiti in corrispondenza di parchi pubblici, a carico di italiani ed extracomunitari. Infatti sono 47 i controlli eseguiti presso giardini e parchi pubblici, segnale di una forte attenzione da parte degli agenti nei confronti del contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti specie tra i giovani e giovanissimi.



È stato anche spiccato un provvedimento di Daspo urbano nei confronti di un extracomunitario, al quale è stato inibito l’accesso nell’area dei giardini pubblici di Jesi dove era stato sorpreso a spacciare droga. Tre i provvedimenti di rintracci di cui 2 a carico di altrettanti extracomunitari per espulsione con ordine di lasciare il territorio dello Stato.

I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato in maniera trasversale tutti gli ambiti di riferimento, preventivo, investigativo, ordine pubblico, amministrativo nell’ambito delle direttive del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, d’intesa col Prefetto Saverio Ordine. Intensificato il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza.