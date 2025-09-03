Jesi: è morto Antonio Ferrari, detto Anto’ delle giostre

Volto noto e amato in città, si è spento a 64 anni nella casa di riposo di Rosora, dopo una lunga malattia

JESI – È morto oggi (mercoledì 3 settembre) alla casa di riposo di Rosora dove era ospite, Antonio Ferrari detto Anto’ delle giostre. Personaggio molto conosciuto in città, Anto’ aveva 64 anni e da qualche tempo non lo si vedeva più in giro. Gravemente malato, debilitato per i postumi dei numerosi incidenti in cui era rimasto coinvolto, era ospite da tempo della struttura sanitaria di Rosora, dove oggi si è spento.

La salma è stata composta alla Casa del Commiato Ciccoli in via don Battistoni e la camera ardente aprirà domani (giovedì 4 settembre) dalle ore 10. I funerali saranno celebrati venerdì alle 9,30 nella chiesa di San Giuseppe, poi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Jesi.

Antò lascia le sorelle Sandrina e Marcella, i fratelli Mirco, Michele e Luciano, i cognati, le cognate, i nipoti e tantissimi amici che lo hanno salutato con affetto anche tramite i social.