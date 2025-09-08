Jesi, addio al dottor Francesco Bravi. Anima della Croce Rossa e voce libera

JESI – Addio ad un ottimo medico, ad una brava persona, ad un uomo che nel mettersi al costante servizio degli altri e della comunità intera aveva saputo esprimere al meglio in tutta la sua vita il suo essere libero. Jesi piange la scomparsa del dottor Francesco Bravi, venuto a mancare questa mattina all’età di 79 anni. Il lutto di un intero territorio, che nel dottor Bravi ha visto per decenni un punto di riferimento.

Medico pneumologo e allergologo all’ospedale di Jesi, Bravi è stato per decenni il volto della Croce Rossa sul territorio. Un percorso di volontariato iniziato nel 1980 e che l’aveva visto impegnato sia nei soccorsi alle zone terremotate in Italia (dal sisma irpino del 1980 in avanti) sia nei campi profughi del Kosovo in Albania. Già Commissario provinciale e Delegato Tecnico per le attività sanitarie della Protezione Civile, il dottor Bravi era stato presidente del Comitato jesino della Croce Rossa dal 2011 al passaggio di testimone del 2024 nelle mani dell’attuale responsabile Elia Emma. Innumerevoli le iniziative di cui era stato protagonista e ispiratore, fino all’enorme impegno messo in campo nei duri mesi della pandemia. Una voce, la sua, che anche dopo il pensionamento aveva continuato a rappresentare un pungolo e uno stimolo continuo in difesa della sanità del territorio e del ruolo dell’ospedale jesino Carlo Urbani, a partire dal “suo” reparto di Broncopneumologia. Tra i riconoscimenti ai quali era legato, quello di Cavaliere della Repubblica e la cittadinanza onoraria conferitagli dal Comune di Staffolo.

Il dottor Bravi aveva a suo tempo, negli anni tra la fine dei ’90 e l’inizio dei 2000, portato il suo impegno anche nella politica cittadina, da candidato sindaco e poi consigliere di opposizione per il centrodestra, nelle file di Forza Italia.

«Con grande dolore – è il messaggio di cordoglio del Comitato regionale Marche della Croce Rossa – abbiamo appreso della scomparsa del Dott. Francesco Bravi, per anni Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi e storico volontario. Il suo impegno, la sua umanità e la sua passione per la Croce Rossa hanno segnato la storia della nostra regione, lasciando in ognuno di noi un esempio indelebile. Francesco è stato un uomo capace di vivere e trasmettere i valori della Croce Rossa con eleganza, dedizione e cuore. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo, insieme agli insegnamenti e all’amore che ha donato a questa grande famiglia. Grazie Francesco, non ti dimenticheremo».

«È con profondo dolore – scrive il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo – che l’Amministrazione Comunale apprende della scomparsa di Francesco Bravi, storico presidente della Croce Rossa di Jesi. Ci uniamo al cordoglio della famiglia, della Croce Rossa di Jesi e di quanti lo hanno conosciuto e stimato. Ricorderemo il suo impegno instancabile e la sua dedizione disinteressata al servizio degli altri».

Il dottor Bravi lascia la moglie Anna, i figli Diego e Lucia e le nipoti.