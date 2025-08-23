Jesi, locali, bar e minimarket sotto la lente dei controlli: alimenti scaduti e sanzioni per 30mila euro

Sono state riscontrate numerose violazioni alle norme igienico-sanitarie tanto che ai titolari delle attività commerciali sono state comminate sanzioni amministrative per 30mila euro.

JESI – Locali, bar e minimarket della città sono finiti sotto la lente dei controlli, scattati nella serata di ieri 22 agosto da parte della Polizia di Stato su disposizione del Questore Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto Maurizio Valiante. Gli agenti del Commissariato di Jesi sotto la direzione del Commissario capo Alessio Damiani e con la collaborazione della Polizia locale, hanno eseguito controlli concentrati nella fascia serale e notturna in numerosi locali, tra cui bar e minimarket.

In diversi casi sono emerse gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie: all’interno di alcuni esercizi sono stati rinvenuti prodotti alimentari scaduti, in alcuni casi privi di etichettatura o conservati in condizioni non idonee. Tutti gli alimenti non conformi sono stati sottoposti a sequestro, mentre ai gestori sono state elevate sanzioni amministrative per circa 30mila euro.

In uno degli esercizi controllati, inoltre, è stata riscontrata la presenza di alcune persone gravate da precedenti di polizia, circostanza che ha reso necessario un approfondito controllo documentale e identificativo da parte degli operatori. Nel corso del servizio, che ha interessato le aree urbane più nevralgiche, i poliziotti hanno proceduto a numerose identificazioni di diverse persone, alcune delle quali con precedenti penali, ed eseguito perquisizioni ai sensi della normativa sugli stupefacenti.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza, per i titolari di attività commerciali «di operare nel pieno rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza – fanno sapere dal commissariato – gli esercizi pubblici sono luoghi di aggregazione e servizio alla cittadinanza e, come tali, devono garantire condizioni di legalità, igiene e trasparenza».