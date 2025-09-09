Jesi, incendio in cucina: intervengono i vigili del fuoco

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 8 settembre, intorno alle ore 18:45 circa a Jesi in via Anconetani per un incendio divampato nella cucina di un appartamento. Le fiamme, circoscritte al locale interessato, sono state estinte con l’utilizzo di un estintore. L’episodio ha causato danni al mobilio e danni da fumo al resto della cucina.