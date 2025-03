Jesi, scarsa cura dell’igiene dove si preparano i cibi e addetto alla cucina a capo scoperto: multato ristorante cinese

Sanzionato anche un bar per l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolo e sedie e insegna non autorizzata. Controlli di Polizia e Polizia Locale tra San Giuseppe, Porta Valle, il Vallato, Viale della Vittoria e i giardini pubblici

JESI – Nella giornata di ieri 13 marzo, nella fascia oraria pomeridiana, il personale volanti del Commissariato di Jesi, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine di Perugia, alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona e a due unità di polizia locale del comune di Jesi, coordinate dal Vice Questore dottor Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del Questore di Ancona, Capocasa, d’intesa col Prefetto Valiante, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio , avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e di incolumità pubblica. Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: Via Setificio, Piazzale Partigiani, via Granita, Giardini pubblici, Porta Valle, Parco del Vallato, quartiere San Giuseppe, Piazzale San Savino, Viale Verdi, Viale della Vittoria. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in 4 esercizi commerciali di cui uno più a rischio, poiché frequentato da avventori con precedenti di polizia, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Nel complesso sono state identificate 106 persone, di cui 22 risultate positive ai controlli. Sessantuno i veicoli controllati, una contestazione è stata elevata per mancato uso delle cinture di sicurezza (multa da 166 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente). Tre, con esito negativo, le ispezioni effettuate in tema di contrasto alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Dei 4 esercizi commerciali controllati, due quelli sanzionati.

Nel dettaglio, in un bar è stata accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolo e sedie, la presenza di un’insegna non autorizzata , la mancanza della licenza Utif (relativa alle bevande alcoliche). In un ristorante cinese, all’atto del controllo, sono state riscontrate l’omessa esposizione del cartello di divieto di fumo con l’indicazione della norma violata e l’omessa indicazione all’interno dell’esercizio dell’orario di apertura. Nel laboratorio di preparazione cibi, è stata riscontrata la presenza di scarti alimentari sia all’interno del lavandino che sul bancone: il tutto evidenziava una scarsa cura igienica dei locali. Inoltre, l’addetto alla cucina, non utilizzava il copricapo durante le lavorazioni dei cibi. In merito a ciò , si procederà alla segnalazione all’AST per quanto di competenza.

Cinque gli illeciti amministrativi accertati, per un importo complessivo delle sanzioni di 1.400 euro.