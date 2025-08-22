Jesi: colpito da foglio di via, trovato in città e denunciato dalla Polizia

JESI – Era gravato da foglio di via obbligatorio dal Comune di Jesi invece, è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato, durante i servizi di controllo del territorio.
Gli operatori della Polizia di Stato hanno notato quel giovane – un 25enne originario del Pakistan, già gravato da diversi precedenti penali – che alla vista degli agenti della Polizia di Stato, tentava di sottrarsi al controllo, accelerando il passo e cercando di nascondersi nelle vie del centro città. Tuttavia, i poliziotti riuscivano prontamente a fermarlo, sottoponendolo ad identificazione.
Da un primo controllo sul posto, è emerso che era destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Jesi per tre anni, emesso dal Questore di Ancona.
Gli agenti hanno condotto il venticinquenne presso gli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti e lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione a suo carico.