Jesi, è ai domiciliari ma si addormenta a casa di un’amica. Denunciato per evasione

Autorizzato a lasciare la sua abitazione solo per 2 ore al giorno la mattina, il 49enne alle 22 di sera non era in casa

JESI – Nella giornata di ieri 21 aprile il personale delle Volanti della Polizia ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 49enne, sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione solo per le esigenze di vita dalle 9 alle ore 11, nel corso di un controllo serale, alle ore 22 circa, non è stato trovato nel luogo di domicilio. Da accertamenti esperiti nell’immediatezza, è risultato che lo stesso si trovava presso un’amica non meglio indicata e si era addormentato a casa di quest’ultima. Pertanto, veniva deferito all’AG competente per evasione