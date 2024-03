Jesi: ha il divieto di ritorno ma sta in via Setificio. Denunciato, è la quarta volta

JESI – Aveva a suo carico un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Jesi per tre anni ma era lo stesso in via Setificio in compagnia di una donna cubana, anche lei con precedenti di polizia. Protagonista un cittadino marocchino, sorpreso ieri 19 marzo in via Setificio nel corso dei controlli straordinari effettuati sul territorio dal personale della Polizia e della Polizia Locale, con la presenza anche di unità cinofile.

L’uomo è stato denunciato per il reato di violazione continuata del divieto di ritorno. Dai controlli è infatti emersa la sua sottoposizione ad avviso orale e a divieto di ritorno nel comune di Jesi per la durata di tre anni, emessi dal Questore di Ancona. Il marocchino, che non è nuovo a condotte di tale fatta, poiché già deferito per ben tre volte dal personale del Commissariato di Jesi nel corso di altri servizi straordinari, è stato dunque ulterioremente denunciato e diffidato ad allontanarsi immediatamente dal comune di Jesi.