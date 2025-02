Jesi: denunciate ancora le tre ladre di cosmetici, avevano sottratto profumi per 2000 euro

Due delle tre sono state denunciate in stato di irreperibilità poiché senza fissa dimora. Per la terza il Questore sta vagliando il foglio di via obbligatorio da Jesi

JESI – Dai cosmetici di marca ai profumi griffati, sono sempre loro: le tre ladre di profumerie che già nei mesi scorsi erano state denunciate dal Commissariato di Jesi ma che evidentemente, quel vizietto non se lo tolgono. Nella giornata di ieri (domenica 9 febbraio), personale della Polizia di Stato del Commissariato ha denunciato in stato di libertà le tre donne – una cilena di 31 anni e due cubane di 34 e 36 anni – per il reato di furto aggravato in concorso.

Le donne, già denunciate nei mesi scorsi per furti di cosmetici, sono ritenute responsabili dell’ennesimo furto commesso in altri esercizi commerciali. In particolare, il responsabile di un punto vendita di Jesi, presentatosi in Commissariato, ha formalizzato querela nei confronti di tre donne che avevano perpetrato a ottobre dello scorso anno, un furto di cosmetici costosi per un importo complessivo di 2.000 euro, all’interno del proprio locale. Le tre donne avevano un marcato accento latino-americano. Gli investigatori, all’indomani della querela, hanno acquisito i filmati dell’impianto di video sorveglianza installato nelle pertinenze dell’esercizio commerciale: dall’analisi dei frames video, si notavano le tre donne entrare nel negozio separatamente, simulando strategicamente di non conoscersi per destare meno sospetti. Dopo aver prelevato diversi cosmetici, soprattutto profumi griffati, con fulminei movimenti li occultavano nelle borse portate a tracolla, uscendo dall’esercizio dopo aver pagato prodotti di esiguo valore. Una volta fuori, si dirigevano nella stessa direzione dileguandosi.

Le indagini di polizia giudiziaria, portate avanti nei mesi a seguire anche tramite l’apporto della polizia scientifica, hanno permesso di effettuare un’attività di comparazione fisionomica tra le immagini immortalate dall’impianto di video sorveglianza e quelle di potenziali indagate con precedenti specifici pervenendo ad un risultato di forte compatibilità. Di una delle due cubane gli agenti sono riusciti a risalire all’esatto domicilio in Italia mentre le altre due risultano senza fissa dimora. Pertanto, due sono state denunciate in stato di irreperibilità alla Procura di Ancona per furto aggravato in concorso, inserendo nota di rintraccio. La donna cubana di cui si conosceva il domicilio invece, è stata raggiunta dalla Polizia del posto su delega del Commissariato. Avanzata inoltre proposta della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Jesi, al vaglio del Questore di Ancona.