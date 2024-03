Jesi, il negozio cinese espone sex toys in bella vista: sequestrati. Multe per 22mila euro

JESI – Nella giornata di ieri 14 marzo, nella fascia oraria pomeridiana, personale Volanti e di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, unitamente alle unità cinofile antidroga della Questura di Ancona ed al personale della Polizia municipale jesina del comandante Lupidi, coordinate dal vice Questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite con ordinanza dal Signor Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa col Prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio , avente quale precipua finalità l’attività di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le stazioni dei bus e ferroviarie.

Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città ed in particolare: le fermate dei bus in Piazzale Partigiani, le pertinenze della stazione ferroviaria, Via Imbriani, Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, Orti Pace, Piazzale San Savino, Via Galleria della Sima, Via della Vittoria. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in nr.8 esercizi commerciali , a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Nel complesso sono state identificate 102 persone, delle quali 20 risultate positive ai controlli. Verifiche anche su 33 veicoli. Tre i verbali per violazioni al Codice della Strada, con un sequestro amministrativo per mancanza di documenti di circolazione, circolazione senza targa, trasporto di passeggeri in numero superiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione e sanzione amministrativa di 300 euro.

Cinque, con esito negativo, le ispezioni e i controlli in materia di stupefacenti. Sottoposti a verifica otto esercizi commerciali, tra i quali uno di oggettistica cinese, un kebab e 6 esercizi del centro commerciale Il Torrione. Tre gli illeciti amministrativi, per un importo complessivo di circa 22mila euro.

In particolare, presso un esercizio commerciale cinese in viale della Vittoria è stata accertata la vendita non autorizzata di sex toys: circa 400 prodotti esposti negli scaffali in libera vendita, senza alcuna delimitazione di settore tale da impedire la visione ai minori e senza autorizzazione, sono stati sequestrati amministrativamente in via cautelare. Per altre tipologie di prodotti di uso alimentare, si è accertata l’assenza di Scia. Sono state, pertanto, elevate nei confronti del titolare sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a circa 22mila euro.

Nel corso della attività rintracciato anche un cittadino egiziano a carico del quale vi era una ordinanza di sospensione della patente di guida emessa dal Prefetto di Alessandria, in conseguenza dell’uso personale di stupefacente.