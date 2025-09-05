Jesi: controlli della Polizia, denunciato un gambiano già espulso e sorpreso in città

I controlli sono stati allargati anche alla frazione di Moie di Maiolati Spontini e proseguiranno anche nei prossimi giorni

JESI – Doveva lasciare il territorio dello Stato, ma è stato sorpreso in città. A essere denunciato un cittadino del Gambia, risultato inottemperante all’ordine del Questore di Ancona. L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato di Jesi, impegnate in un servizio di controllo straordinario del territorio, esteso anche al vicino comune di Maiolati Spontini (in particolare alla frazione di Moie). Il servizio, eseguito martedì 3 settembre e coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, è stato disposto dal Questore Cesare Capocasa d’intesa con il Prefetto Maurizio Valiante.

Complessivamente sono state controllate 60 persone e 30 veicoli. Il dispositivo è stato attuato prevalentemente nella fascia serale e notturna, con l’obiettivo della prevenzione e del contrasto ai furti in abitazione, che destano forte allarme sociale.

Sono state eseguite verifiche a campione su persone e mezzi mediante equipaggi con veicoli con colori di istituto, nonché con l’impiego di personale in borghese.

L’attività, che ha contribuito in maniera significativa al monitoraggio del territorio, proseguirà anche nelle prossime settimane.