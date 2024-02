Jesi: controlli antidroga di polizia e unità cinofile, sanzioni agli esercizi commerciali

JESI – Servizi straordinari di controllo del territorio: in azione il personale volanti e di polizia giudiziaria del Commissariato, insieme alle unità cinofile antidroga di Ancona, e due operatori della polizia locale del comune di Jesi coordinate dal Dirigente Vice Questore Paolo Arena.

Con l’ausilio del cane poliziotto “Edox”, sono state setacciate le aree più sensibili della città, con servizio di pattugliamento in auto e a piedi in corrispondenza di aree commerciali. Setacciate via Setificio, Porta Valle, via Granita, Piazzale San Savino, via Marche, i Giardini pubblici, il quartiere San Giuseppe, viale del Lavoro.

Completamente sono state identificate 115 persone di cui 18 sono risultate positive al controllo. Controllati 68 veicoli, eseguite 3 ispezioni antidroga ma tutte con esito negativo. Controllati anche 10 esercizi commerciali dove sono emerse violazioni: in un bar è stata riscontrata la grave mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, la mancanza dell’esposizione della SCIA e dei prezzi dei prodotti per la somministrazione, l’omessa esposizione delle norme del Tulps e degli orari di apertura. È stato dunque contattato personale reperibile dell’AST per quanto di competenza.

In un altro bar è stata riscontrata l’omessa compilazione delle schede di autocontrollo sulle temperature dei frigoriferi, l’omessa comunicazione ai dipendenti della presenza di impianti di video sorveglianza che li riprendono durante il lavoro, l’omessa esposizione degli orari all’interno del bar, l’omessa esposizione delle norme Tulps, l’omessa esposizione dei prezzi, l’omessa esposizione dei cartelli con divieto di fumare.

Per le violazioni riscontrate nei due esercizi, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 5.300 euro.