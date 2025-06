Jesi, città europea dello sport senza skatepark: i ragazzi costretti in piazza, ma vengono allontanati

JESI – Nella città europea dello sport manca un impianto per far praticare ai ragazzi sport come skate, bmx o monopattino. A segnalarlo sono i genitori di quei ragazzini che più volte sono stati etichettati come teppisti e cacciati in malo modo da piazza Pergolesi dove si allenavano. «Ci chiamano teppisti perché giriamo con lo skate in piazza, ma la verità è che non sappiamo dove andare…», avevano detto i ragazzi delusi. E sono stati proprio i loro genitori a rappresentare in Comune questo deficit per uno sport dinamico e aggregativo come lo skate o il bmx freestyle che peraltro è diventata disciplina olimpica da Tokyo 2020 e che prevede acrobazie nei park. Gli impianti presenti in città sono inadeguati e addirittura quello al PalaTriccoli non è neppure a norma.

«Jesi città europea dello sport ad oggi non dispone di un park dove ragazzi che praticano sport come Bmx, skate o monopattino possano allenarsi – ci raccontano le famiglie – è un paradosso, si agevola solo chi pratica gli sport classici, ma non tutti fanno scherma o calcio. I ragazzi per allenarsi e girare si ritrovano ogni tanto in piazza Pergolesi, cercando di farlo quando non c’è gente o ce n’è poca per non disturbare, ma spesso vengono sgridati e trattati come criminali. Si sentono dire: “il sindaco non vuole!” e cacciati via. Giusto, ma se il sindaco non vuole almeno mettesse questi ragazzi in grado di poter stare altrove in maniera dignitosa, non tutti vogliono giocare a calcio, pallavolo, basket. La struttura che si trova su al Palasport, che potrebbe essere sistemata con poche migliaia di euro, è stata chiusa dopo che siamo andati in Comune a parlare con l’assessore dello sport chiedendo di sistemarla. La risposta è stata che dovevano transennare il park dietro al palazzetto e raderlo al suolo perché così è pericoloso e non a norma, ma se volevamo finanziare noi le spese potevamo farlo…».

Una risposta che lascia basiti i genitori, ma che non li fa indietreggiare sulla loro richiesta tanto che si sono rimboccati le maniche e hanno elaborato un rendering (nella foto in basso) su come verrebbe la struttura a lavori ultimati. «Non serve rifarla tutta – aggiungono – il basamento e la parte in ferro è perfetta, basterebbe solo cambiare le tavole di legno e aggiungere in una delle rampe una ringhiera. Ci siamo anche impegnati a mandare un progettino di come potrebbe venire e sarebbe a beneficio di tutti». Un’altra struttura in alternativa ci sarebbe, si trova al Parco del Ventaglio e anche lì con un restyling si potrebbe rendere fruibile. «Basterebbe poco ad allisciare il manto di cemento rovinato, ma nulla… Dicono che non ci sono soldi eppure basterebbero al massimo 5 o 10mila euro». Uno dei ragazzi, che pratica Bmx Freestyle a livello agonistico, per allenarsi è costretto ad andare ad Osimo, Senigallia, Pesaro, Fano, Civitanova, Porto Sant’Elpidio, Ancona, Bologna.