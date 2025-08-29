Jesi, chiuso lo storico Emporio Rango: gravi carenze igienico-sanitarie

JESI – Quasi mezzo secolo di attività, un pezzo di storia della città. Almeno una volta nella vita, tutti gli jesini sono passati tra gli scaffali dello storico “Emporio Rango” di via Garibaldi ad acquistare qualcosa. Sì, qualcosa, perché all’Emporio c’è di tutto. Dall’alimentari alle calzature, dall’abbigliamento e tessuti all’oggettistica per la casa.

Ieri pomeriggio, giovedì 28 agosto, con un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Fiordelmondo, però è stata disposta la sospensione dell’attività, per gravi carenze igienico-sanitarie. Sequestrati oltre 300 prodotti alimentari e non, molti dei quali scaduti, privi di etichettatura o in cattivo stato di conservazione.

Il personale dell’Ast intervenuto sul posto ha disposto inoltre la distruzione di oltre 180 confezioni di alimenti deteriorati. Inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 4mila euro, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’Ast stessa.

Il riscontro sarebbe avvenuto all’esito di un controllo congiunto tra Polizia di Stato, Polizia locale e Ast, avvenuto nel pomeriggio di ieri, 28 agosto. Sarebbero stati rinvenuti escrementi di topi tra gli indumenti e sugli scaffali, carne non refrigerata, alimenti scaduti e personale non in regola.

L’attività resta chiusa fino al necessario adeguamento di tutte le normative e dopo un nuovo controllo degli organi preposti.

Controlli in città



Il servizio è stato anche stato esteso anche a numerosi parchi cittadini e circoli privati, aree particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

L’impiego delle unita cinofile antidroga della Polizia di Stato ha consentito di effettuare un controllo capillare delle aree urbane nevralgiche, finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Durante il servizio, gli agenti hanno, inoltre, eseguito diverse perquisizioni domiciliari per droga, identiricato decine di persone, molte delle quali con precedenti, e controllato esercizi commerciali abitualmente frequentati da soggetti noti alle forze dell’ordine.





