Jesi: si barrica in casa con un coltello e minaccia una donna, paura in un b&b

JESI – Attimi di autentico terrore ieri 26 marzo in una struttura ricettiva nella Galleria della Sima, struttura residenziale e commerciale del Torrione. Alcuni residenti hanno allertato il 112 segnalando grida e tonfi come di oggetti rotti e lanciati contro la parete, provenire dal b&b. A quel punto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Jesi, ma alla richiesta di aprire la porta l’uomo all’interno non ne voleva sapere. Temendo quindi per l’incolumità di chi si trovava con lui (i vicini avevano riferito di aver sentito una donna urlare e piangere) per non far degenerare la situazione, i militari hanno chiesto la collaborazione della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento jesino.

I pompieri hanno aperto l’uscio, evitando un’irruzione delle forze dell’ordine, che avrebbe potuto creare panico nelle persone all’interno dell’appartamento e magari destabilizzare i già labili equilibri di quella situazione rischiosa. I carabinieri, una volta entrati, si sono trovati di fronte un uomo in stato di agitazione che brandiva un coltello in mano e una donna, in lacrime, spaventatissima a seguito dell’aggressione subita. Attuando tutte le tecniche di mediazione e di dissuasione, si è riusciti – non senza difficoltà – a disarmarlo e a mettere in sicurezza la donna, che è stata affidata ai sanitari del 118 per il trasporto in pronto soccorso. L’uomo (un 35enne) è stato quindi bloccato e condotto alla caserma di corso Matteotti per l’identificazione. E’ stato denunciato a piede libero per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, una straniera di 30 anni, una volta accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, si è allontanata senza farsi refertare. Non è chiaro cosa sia accaduto nell’appartamento né quali siano i rapporti tra i due. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita. Indagini in corso.