Jesi: auto data alle fiamme nella notte in via Schweitzer

JESI – Un’auto avvolta dalle fiamme, rumori come di esplosioni e in pochi minuti, la sirena dei vigili del fuoco che stavano intervenendo. Notte di paura in via Schweitzer, quartiere residenziale a ridosso di via La Malfa e via Martin Luther King a Jesi. Una zona tranquilla, apparentemente. Stanotte verso l’1,50 dei rumori strani provenienti dalla strada hanno svegliato i residenti, poi dopo neanche un minuto l’esplosione e le fiamme che si sono levate alte al cielo.

In fiamme una Volkswagen Tiguan, parcheggiata a ridosso della sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Jesi hanno spento il rogo, che ha distrutto completamente la vettura, alimentata a diesel. Per fortuna i danni sono limitati alla macchina, le fiamme non hanno lambito l’abitazione vicina (come invece accadde il luglio 2023 a un altro residente cui ignoti incendiarono l’auto provocando ingenti danni da calore anche alla facciata del palazzo).

Sul posto anche i carabinieri di Jesi, che hanno condotto i rilievi. L’ipotesi prevalente è che si tratti di un incendio doloso.

«Mi sono svegliato di soprassalto, avendo sentito dei rumori provenire dalla strada e neanche un minuto dopo, l’esplosione e le sirene – dice un residente – mi sono affacciato e ho visto il fuoco, i mezzi dei pompieri e i carabinieri. Un disastro… Sembra che si tratti di un incendio doloso, come già successo in questa via anni fa, nel 2023 quando un’altra auto parcheggiata poco più avanti, era stata incendiata». Le indagini sono in corso. Nella zona non ci sono telecamere, ma c’è tanta inquietudine.