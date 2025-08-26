Jesi: allarme siringhe trovate nei parchi, le ultime all’ex-Smia

JESI – Siringhe trovate nei parchi cittadini. L’ultimo rinvenimento, da parte di un residente del quartiere ex-Smia, nel parco Enrico Mattei e nell’area di sosta dei camper. Erano anche senza il relativo cappuccio sull’ago, quindi oltre che sgradevoli alla vista, anche pericolose.

I residenti del quartiere ex-Smia e del quartiere San Giuseppe dove nei giorni scorsi si era alzata la polemica sul degrado urbano, non ci stanno e chiedono maggiori controlli. «Nel parco Enrico Mattei di pomeriggio escono a giocare i bambini e le persone portano a passeggiare i cani, è un pericolo per tutti, ci si può pungere», lamenta un residente.



Ma la sua voce indignata si unisce a quella di residenti di altre zone come via Calabria, Setificio e via San Giuseppe dove erano state trovate altre siringhe. «Alcune sono senza ago, altre invece sono state usate – spiega chi le ha trovate alla Smia – l’altro giorno ne ho trovata un’altra sporca di sangue».

Insomma, famiglie e residenti sono preoccupati e chiedono un intervento immediato a chi è deputato a garantire la sicurezza sanitaria e il decoro della città. «Ho paura a passare di lì con i cani – dice un’altra residente – non li mando neppure nell’erba, sta diventando rischioso per tutti in primis per i bambini che corrono sempre lì in mezzo». «Adesso si sono trasferiti lì? – domanda poi una residente di via Calabria – fino a qualche settimana fa le siringhe erano in via Calabria, le ho viste con i miei occhi, erano vicino casa mia!».