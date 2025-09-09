Jesi, addio al dottor Bravi: la camera ardente in Cri, i funerali in Duomo

JESI – Addio al dottor Francesco Bravi, la camera ardente da oggi pomeriggio 9 settembre nella sede in via Gallodoro della Croce Rossa di Jesi, della quale Bravi è stato per decenni storico volontario e poi presidente. Nel pomeriggio di domani 10 settembre invece i funerali, in Duomo.

«Con profondo dolore – è il cordoglio della Croce Rossa di Jesi – annunciamo la scomparsa del dott. Francesco Bravi, storico Volontario e, fino al 2024, amato Presidente del nostro Comitato Per tutti noi era semplicemente Checco: un esempio di dedizione, umanità e instancabile servizio. In oltre 45 anni di volontariato, ha portato aiuto nei momenti più difficili – dai terremoti in Irpinia e Abruzzo, all’emergenza profughi, fino alla recente pandemia. Per più di 13 anni ha guidato il nostro Comitato con competenza e passione, lasciando un segno indelebile. La camera ardente sarà allestita dal pomeriggio del 9 settembre, presso la Sala Dunant della sede CRI di Jesi, aperta a chiunque vorrà rendergli omaggio. Tutti i Volontari, i Dipendenti, il Consiglio Direttivo e il Presidente del Comitato si stringono con affetto alla sua famiglia».

«La profonda tristezza ed il senso di smarrimento per la perdita di Francesco Bravi, per tutti Checco – scrive l’attuale presidente Elia Emma – si accompagnano all’ammirazione per l’uomo che è stato ed all’orgoglio di averlo avuto per più di 13 anni come Presidente: competente, appassionato, capace di guidare e, al contempo, far crescere il Comitato, un vero modello di dedizione, generosità e umanità. Una vita dedicata al servizio in Croce Rossa Italiana fino all’ultimo giorno, con 45 anni di Volontariato: dal 1980 ad oggi, Nella sua lunga militanza ha partecipato personalmente a servizi importanti quali i terremoti in Irpinia, nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, ha prestato soccorso ai profughi del Kossovo, in Albania, fino al prezioso aiuto dato concretamente alla popolazione jesina in occasione della recente pandemia. Già Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana, nel luglio del 2024 il Presidente Nazionale della CRI lo aveva insignito del diploma di benemerenza con medaglia di 1^ classe, per “l’encomiabile opera prestata negli oltre dieci anni alla Guida del Comitato CRI di Jesi e negli oltre quarant’anni di Volontariato nell’Associazione”. La CRI di Jesi ha scelto di esprimere la propria gratitudine al dott. Bravi allestendo la sua camera ardente nella Sala Dunant della sede del Comitato».

Per volontà dei familiari, le offerte andranno alla stessa Croce Rossa e allo Iom.

La cerimonia funebre si terrà domani 10 settembre in Duomo, alle 15,30. In seguito il trasferimento al cimitero di Jesi.