Jesi, acquista un’assicurazione online: era falsa. Truffatore rintracciato dopo un anno

JESI – Una polizza auto acquistata online a prezzo vantaggioso si è rivelata un raggiro. Vittima della truffa una donna di Jesi, scoperta alla guida della propria vettura senza copertura assicurativa. Dopo un anno di indagini, la polizia locale è riuscita a risalire all’autore del reato: un 61enne pluripregiudicato residente tra Campania e Lazio, ora denunciato per truffa.

La vicenda risale al luglio 2024, quando lo strumento “targa system” in dotazione agli agenti jesini segnalò un veicolo privo di assicurazione. Alla guida, una donna del posto che esibì una copia di una polizza stipulata online. Dai controlli emerse però che il documento era falso. La signora presentò subito querela, dando il via a un’indagine lunga e complessa.

Gli agenti del Comando di Jesi, attraverso sub-deleghe e scambi di informazioni, si sono interfacciati con le sezioni di polizia giudiziaria di diversi comandi locali tra cui Frignano (Caserta), Roma Fiumicino e Giugliano, un comune della provincia di Napoli. Proprio grazie a questa collaborazione è stato possibile identificare il presunto responsabile, con precedenti specifici per reati analoghi, e deferirlo all’autorità giudiziaria.

La Polizia Locale coglie l’occasione per rinnovare l’appello ai cittadini: diffidare sempre da offerte assicurative troppo vantaggiose e verificare l’affidabilità delle piattaforme online prima di effettuare qualsiasi pagamento.