Staffolo: moto contro trattore, centauro soccorso in codice rosso

STAFFOLO – Un violento scontro tra una moto e un trattore si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 settembre, al confine tra i territori di Staffolo e Cingoli. L’allarme è scattato poco dopo le 13 in contrada Breccione.

Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei carabinieri, sembra che i due mezzi stessero procedendo nella stessa direzione di marcia (verso Jesi) quando, improvvisamente, si sarebbero scontrati. Ad avere la peggio, come immaginabile, il centauro che in seguito all’impatto è caduto sull’asfalto, restando gravemente ferito. Per fortuna indossava il casco ben allacciato, infatti nonostante la rovinosa caduta, è rimasto sempre cosciente. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio e dei residenti, mentre dai cellulari partivano le chiamate di soccorso al Numero unico 112.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce verde di Cupramontana e l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi. Il centauro (un 40enne della zona) è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Gravi i traumi riportati, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, per fortuna.

La dinamica e le responsabilità dell’incidente sono in corso di accertamento.