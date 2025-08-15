San Marcello: paura al crossodromo, 12enne ferito dopo una caduta dalla moto

Il ragazzino ha perso il controllo della sua moto, rovinando a terra. Per fortuna è rimasto sempre cosciente. Il fatto accaduto nello Jesino

SAN MARCELLO – Una vigilia di Ferragosto segnata dall’apprensione per un giovanissimo pilota di 12 anni, caduto ieri, 14 agosto, nel tardo pomeriggio mentre girava al Crossodromo “Alvaro Peverieri” all’Acquasanta.

Il fatto

L’incidente si è verificato poco dopo le 18, il ragazzino stava girando con la sua moto insieme ad alcuni amici quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto cadendo. Il 12enne ha battuto la testa, ma per fortuna indossava il casco ben allacciato. Non ha mai perso conoscenza, ma era molto spaventato e dolorante.

Immediatamente si sono attivate tutte le procedure di soccorso previste, con l’intervento tempestivo dei responsabili del Crossodromo che hanno allertato il 112. Sul posto oltre all’ambulanza, anche l’eliambulanza Icaro01 che ha condotto il ragazzino al pronto soccorso del Salesi per accertamenti.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.