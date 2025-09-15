Jesi: infortunio sul lavoro, operaio in eliambulanza a Torrette

JESI – Infortunio sul lavoro questa mattina, 15 settembre, in una ditta di stampi ubicata nella zona industriale Zipa. A lanciare l’allarme al 112 sono stati i dipendenti che per primi sono intervenuti in aiuto di un collega (italiano di 68 anni) rimasto ferito mentre stava lavorando su un macchinario. L’operaio, sempre cosciente, lamentava un forte dolore alla schiena e al bacino.



L’iomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza della Croce verde. Sul posto è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.







