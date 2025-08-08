Falconara: cade dalla moto, centauro gravissimo a Torrette

FALCONARA – Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio (7 agosto) verso le 17.30 lungo la ss76, nel tratto tra le uscite A14-Chiaravalle e Aeroporto, in direzione Ancona.

A restare gravemente ferito, un centauro di 68 anni residente a Chiaravalle, che viaggiava in sella alla sua potente Harley Davidson.

L’uomo, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Fabriano, ha perso il controllo della moto rovinando sull’asfalto.

Numerosi automobilisti, testimoni dell’incidente choc, hanno riferito ai poliziotti di aver visto quel centauro scivolare da solo dalla moto e rovinare sull’asfalto, dove è rimasto esanime, facendo temere il peggio. Immediato l’intervento dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce verde di Jesi, ma date le condizioni del centauro, apparse gravissime fin da subito, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata sul posto anche l’eliambulanza Icaro01.

L’intervento do di Icaro

Dall’elicottero medicalizzato il medico rianimatore è stato calato con il verricello. Dopo aver stabilizzato il ferito sul posto, il centauro è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice 2 rosso di massima gravità. Le sue condizioni sono purtroppo molto serie.



Intanto, la ss76 è rimasta letteralmente paralizzata per ore. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Fabriano che hanno eseguito i rilievi di legge e coadiuvato le operazioni di soccorso dei sanitari. Intanto i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi giunti in supporto, hanno provveduto alla chiusura della ss76, che è stata riaperta solo attorno alle 20. Molti i disagi per il traffico, con incolonnamenti e lunghe code. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ancona, poiché la moto perdeva benzina.