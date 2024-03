Perde il portafoglio in una sala d’aspetto dell’ospedale di Fabriano, glielo rubano

FABRIANO – Perde il portafoglio in una sala d’aspetto dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Torna indietro, ma non lo trova più. A prenderlo, quindi a rubarlo, un 30enne nordafricano, residente da anni in città, che è stato denunciato per furto. L’episodio si è verificato qualche giorno fa. Un 70enne residente a Sassoferrato si trovava in una sala d’aspetto del presidio ospedaliero fabrianese. Non si è accorto che dalla tasca gli è scivolato il portafoglio. All’interno vi erano documenti ed effetti personali, oltre a 100 euro in contanti. È tornato dopo poco per cercarlo, ma non è riuscito a trovarlo. Si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Fabriano che hanno fatto partire le indagini. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di video sorveglianza interno. In alcuni frame si vede un uomo che visto il portafoglio a terra, lo aveva preso senza pensarci troppo e senza che nessuno se ne accorgesse, dileguandosi immediatamente. Consultando i vari database, i carabinieri di Fabriano sono giunti all’identificazione dell’uomo, pregiudicato. Si tratta di un 30enne nordafricano, residente in città da anni, che è stato denunciato per furto.

Gli incontri

Sempre a proposito di furti, ma questa volta avvenuti in alcuni appartamenti, i carabinieri della Stazione di Arcevia hanno tenuto al circolo San Ginesio un incontro con la cittadinanza volto a rassicurare la popolazione. I cittadini in particolare sono stati informati su come potersi difendere da furti e da truffe, escamotage come quelli di lasciare la luce accesa oppure l’allarme collegato al 112, ma anche la collaborazione di vicinato. Sono state anche intensificate le attività di controllo, concentrate più negli orari serali e notturni piuttosto che di pomeriggio, così da scongiurare il ripetersi di furti in abitazione.