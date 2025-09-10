Jesi, un fiume rosso di volontari CRI per l’ultimo saluto a Francesco Bravi

JESI – Si sono mossi in tanti, da tutte le Marche, per l’ultimo saluto al dottor Francesco Bravi; nella chiesa cattedrale della sua città, Jesi, questo pomeriggio, un vero fiume di divise rosse – volontari, militi e infermiere – si è stretto al dolore della famiglia dello storico presidente del Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, venuto a mancare lo scorso 8 settembre all’età di 79 anni.

Un fiume in piena, come lo scroscio di applausi che ne ha accolto l’ultimo passaggio al termine di una cerimonia commossa e generosa, officiata dal parroco don Claudio Procicchiani che ha ricordato nell’azione del dottor Bravi il dono di sé e la cura degli altri che è manifestazione somma della misericordia divina.

In prima fila, i figli Diego e Lucia, le nipoti, gli amici più cari, e l’inseparabile compagna di una vita, la moglie Anna, che ha voluto ringraziare tutti i presenti e, in particolare, la grande famiglia della Croce Rossa: «In questi giorni – ha detto – ci avete testimoniato affetto e disponibilità enorme. Vi ringrazio, siete tantissimi, il segno che Francesco ha seminato molto nelle vite di tanti».

Con la città di Jesi, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori Samuele Animali e Paola Lenti, erano presenti anche le fasce tricolori delle autorità cittadine di San Paolo di Jesi e Staffolo, i gonfaloni dei Comitati Croce Rossa di Osimo, Jesi e Fabriano, il coordinatore della Consulta per la Pace di Jesi, El Mostafa Drissi, e tante altre autorità locali. Tanti i colleghi dell’Ospedale di Jesi, dove il dottor Bravi è stato per decenni pneumologo di chiara fama.

A rappresentare la grande famiglia della Croce Rossa Italiana, i due militi e le due sorelle che per tutto il tempo della cerimonia hanno presidiato la bara, e le autorità locali, con il presidente del Comitato di Jesi, Elia Emma, e Serena Romagnoli ispettrice del Corpo Infermiere volontarie della Cri. A loro, l’onere e l’onore di testimoniare il lascito umano del dottor Bravi.

Con grande commozione, Serena Romagnoli ha letto la lettera del presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Maria Gianluca Valastro. Stringendosi al dolore dei famigliari del dottor Bravi, Valastro ha ricordato che «la sua vita, dedicata al servizio volontario in modo pieno, è stata un cammino di impegno costante e appassionato che ha fatto di lui un autentico esempio di dedizione, generosità e umanità. Per 45 anni, senza sosta, Francesco ha incarnato l’autentico spirito della nostra Associazione, mettendo al centro della sua azione la persona, il bisogno, la solidarietà. Sotto la sua guida il Comitato CRI di Jesi è diventato un punto di riferimento certo e sicuro per la comunità locale e non solo. La sua competenza e il suo cuore lo hanno portato a essere in prima linea nei momenti più difficili, dai terremoti che hanno colpito il nostro Paese agli scenari internazionali segnati da crisi e sofferenze, come in Kosovo e in Albania. Francesco è stato, ed è, motivo di orgoglio per tutta la Croce Rossa Italiana; appassionato studioso e divulgatore del Diritto Internazionale Umanitario, a testimonianza di un percorso che non appartiene soltanto a lui, ma a tutte le persone che ha incontrato, sostenuto, guidato e ispirato».

«La sua eredità morale e il suo esempio – ha concluso il presidente nazionale CRI – continueranno ad accompagnarci e a indicarci la strada da percorrere, nella certezza che la sua opera non andrà mai perduta».

Elia Emma, presidente del Comitato Cri di jesi, ha tracciato un ricordo commosso e personale del dottor Bravi. «Tu la Croce Rossa l’hai incarnata, guidata, difesa con forza quando necessario, l’hai permeata con la tua infinita bontà, al punto che un fiume rosso ha invaso oggi le navate di questa Chiesa. Se siamo qui oggi, così numerosi, è perchè l’impronta che hai lasciato nelle vite di tutti noi era così indelebile da impedirci l’assenza. In 45 anni di servizio nella Croce Rossa hai dedicato tutto te stesso all’Associazione e di te avremo sempre memoria».

Per la famiglia CRI – ha ricordato Emma – quella di Francesco sarà sempre una presenza viva: «Continuerai a sederti nel tuo ufficio e a stampare ogni e-mail ricevuta, continuerai a salutarci all’ora di pranzo con il tuo sorriso inconfondibile, continuerai a prendere il caffè con Betta e Renata, a dirigere le mille attività del Comitato come sapevi fare solo tu, a farci compagnia nelle camminate organizzate da Leonello, a scherzare con Carla, ad approvare la stampa dei calendari, a riprenderci bonariamente, come un buon padre di famiglia; continuerai a regalarci la tua ironia, le battute, a fare il nonno sempre ricolmo dell’amore sconfinato per le tue nipotine. Insomma, Francesco, continuerai a essere un Volontario, ad essere il nostro Presidente».

Infine, un aneddoto personale, quello del passaggio del testimone alla presidenza del comitato Cri di Jesi: «Poche settimane dopo il mio insediamento, in un momento di sconforto – ha raccontato – ti chiesi come potevo essere un buon presidente. Tu pacatamente mi hai risposto: “Sei bravo, però ti devi tagliare la barba”. Da quella risposta ho appreso l’insegnamento più prezioso: per poterci prendere cura degli altri dobbiamo, in primo luogo, prenderci cura di noi. Ecco, è con affetto sconfinato – e con la barba fatta – che per mio tramite, tutta la Croce Rossa Italiana abbraccia te e i tuoi cari. Grazie»