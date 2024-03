Jesi, una fiaccolata per Andreea Rabciuc a due anni dalla scomparsa

JESI – Nel secondo anniversario della scomparsa di Andreea Rabciuc, il 12 marzo 2024, la 27enne sarà ricordata con una fiaccolata per le vie del centro di Jesi. A organizzare la manifestazione è la mamma Georgeta, che sui social ha invitato gli amici della figlia a partecipare e ricordarla. Una fiaccolata per avere verità e giustizia per questa ragazza, scomparsa il 12 marzo 2022 da una roulotte sulla Montecarottese e i cui poveri resti sono stati rinvenuti lo scorso 20 gennaio a 800 metri da quella roulotte, in un casolare diroccato in via Monte Adamo.

E se la Procura di Ancona sta ancora lavorando per capire come è morta Andreea e soprattutto se qualcuno è coinvolto in questa tragedia, ora la famiglia di Andreea vuol tenere viva la memoria della giovane e la sua storia, gridando giustizia per lei e per le tante, troppe donne, vittime di violenza.

La fiaccolata, che vedrà anche momenti di ricordo e di preghiera, partirà dall’Arco Clementino muovendo per le vie del centro, fino a piazza Federico II. «Il giorno 12 marzo alle ore 21 si terrà una fiaccolata che partirà dall’Arco Clementino a Jesi e percorrerà il corso fino a piazza Federico II con vari momenti di preghiera – scrive la mamma – e con le parole di amici o di chiunque voglia rivolgerle un pensiero. L’intento è quello di ricordare mia figlia nel secondo anniversario della sua scomparsa e di chiedere giustizia e verità sull’accaduto. Invito tutti quelli che vorranno ricordarla così come era allegra e sorridente con un cuore grande. Inoltre il corteo rivolge un grido di dolore, uno stop alla violenza contro le donne perché anche in questo caso è di CIÒ CHE SI TRATTA».

Mamma Georgeta è sempre stata convinta che qualcuno abbia fatto del male a sua figlia e con questa manifestazione intende riaffermarlo, chiedendo verità.