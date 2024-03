Fabriano: pluripregiudicato rintracciato in città e arrestato dalla Polizia

FABRIANO – Arrestato un pericoloso pregiudicato a Fabriano, era in compagnia di una donna al momento non indagata. L’uomo, un 31enne comunitario residente a Roma, era ricercato da diversi mesi su tutto il territorio nazionale, nei suoi confronti è stato anche emesso un mandato di cattura internazionale, oltre che da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna per il reato di ricettazione. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino lo hanno tradotto in carcere a Montacuto per l’espiazione della pena detentiva di sedici mesi di reclusione. Al vaglio degli agenti i motivi della presenza dei due nelle vie cittadine e in ore serali. Nelle prossime ore la Divisione Anticrimine della Questura di Ancona valuterà l’applicazione di misure di prevenzione idonee alla salvaguardia della sicurezza pubblica dei fabrianesi.

I fatti

Nella tarda serata di ieri 17 marzo, durante una perlustrazione nelle zone periferiche della città, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano hanno scorto, in lontananza, una autovettura che alla vista della Volante ha provato a seminarla, sterzando improvvisamente in direzione di una via secondaria. Ne è nato un piccolo inseguimento, terminato con l’auto della polizia che è riuscita a raggiungere l’altro mezzo, arrestandone la marcia. A bordo, due persone. La donna risultava risiedere in un comune limitrofo e non sapeva dare contezza della propria presenza a Fabriano. L’uomo, dopo aver fornito alcune improbabili versioni circa i motivi che lo avevano condotto in città, ha fornito ai poliziotti un documento di identità estero. Si è proceduto al controllo delle generalità ed è emerso che l’uomo, un comunitario 31enne residente a Roma, era ricercato da diversi mesi su tutto il territorio nazionale in quanto inseguito da un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna per il reato di ricettazione. Non solo. Sono emersi, durante la fase istruttoria, numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, anche gravi, commessi in ambito comunitario tali da originare un mandato di cattura internazionale. Gli agenti hanno condotto in Commissariato il 31enne per effettuare i rilievi fotodattiloscopici e poi associarlo nel carcere di Montacuto per l’espiazione della pena detentiva di sedici mesi di reclusione.