Fabriano: lite accesa sedata dal pronto intervento dei Carabinieri, sequestrato un coltellino a scatto

FABRIANO – Una lite accesa tra due nordafricani vicino a un locale nel centro storico di Fabriano. Alcuni residenti allertano i carabinieri della Compagnia cittadina che prontamente intervengono. I militari, non senza qualche difficoltà, riescono a sedare gli animi e a perquisire i due uomini. All’interno di una tasca è stato rinvenuto un coltellino a scatto di quelli azionabili con un tastino. L’uomo è stato denunciato. Nell’ambito dei controlli messi in atto dai carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, attuata con più pattuglie in divisa e in borghese, i militari sono intervenuti in centro storico a Fabriano per sedare una lite, molto accesa, tra due persone. A chiamare i carabinieri, alcuni cittadini preoccupati che la discussione potesse degenerare. La pattuglia è giunta sul luogo della segnalazione e i militari sono riusciti a dividere i due soggetti, perquisendoli. In una tasca è stato rinvenuto un coltellino a scatto, azionabile con un tastino. Il possessore, un nordafricano 30enne regolare sul territorio è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L’arma è stata sequestrata.

Gli incontri

Un momento dell’incontro a Cupramontana

Proseguono intanto gli incontri della compagnia carabinieri di Fabriano con la popolazione per informare e prevenire su truffe on-line, furti e raggiri. L’ultimo incontro molto partecipato si è svolto sabato sera alla Bocciofila di Cupramontana dove c’è stata una grande risposta della popolazione. I militari alla presenza anche del sindaco Enrico Giampieri hanno illustrato le buone pratiche e analizzato i casi di truffe online che si sono realmente verificati. In particolare hanno reso edotta la popolazione di come non sia assolutamente da seguire il consiglio di presunti venditori o acquirenti di recarsi allo sportello Postamat per ricevere somme né per altri motivi. E così sono stati forniti tanti altri accorgimenti per prevenire anche i furti in abitazione.