FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 14 agosto, alle ore 12.30 circa in località Bastia di Fabriano per soccorrere una persona precipitata con il deltaplano in un terreno incolto. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare e trasportare il deltaplanista per il successivo trasporto in ospedale. Intervenuta anche l’eliambulanza.
Fabriano, incidente con il deltaplano: soccorsa una persona
Precipita con il deltaplano in località Bastia di Fabriano. Sul posto i vigili del fuoco. Intervenuta anche l'eliambulanza